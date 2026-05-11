У Греції активізували розслідування через дрон з вибухівкою біля своїх берегів

Влада Греції активізувала розслідування того, як дрон із вибухівкою опинився у водах біля західного узбережжя країни.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Розслідування, в якому беруть участь спеціалізовані військові підрозділи, було розширено минулих вихідних після того, як сапери підірвали безпілотний апарат у морі.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що дрон, імовірно українського виробництва, майже напевно був запущений "з-за кордону", хоча він не став називати конкретну країну.

"Ми знаємо, що це таке, і більш-менш знаємо, що в ньому знаходиться", – сказав він.

При цьому міністр спробував розвіяти побоювання, що Греція не має військових можливостей для захисту від таких нових технологій.

"Нам нема чого заздрити, ми створюємо умови, щоб наша батьківщина могла оснастити свій бойовий флот найсучаснішими дронами та системами протидії дронам, які існують на цей момент", – додав він.

Дрон був виявлений неподалік від берегів Лефкади, популярного курортного острова в Іонічному морі, коли його оператори втратили контроль, і апарат збився з курсу.

Тривога з приводу його виявлення посилилася в суботу після того, як з'явилися повідомлення про те, що дрон містив приблизно 100 кг вибухівки. Представники міністерства оборони Греції відмовилися підтвердити це.

Політична опозиція поспішила звинуватити правоцентристський уряд Афін у неготовності впоратися із загрозою, яку становить така зброя.

У неділю Міхаліс Катрініс, представник з питань оборони головної опозиційної партії ПАСОК, заявив: "Пан Дендіас сказав нам, що він "знає" [все про дрон], але грецькому народу не дозволяють дізнатися нічого про його походження, цілі, яким він служив, і про те, як його було виявлено, коли він безперешкодно переміщався навколо Лефкади".

Невелика націоналістична проросійська партія "Грецьке рішення" заявила, що це випадкове виявлення є доказом "свідомої військової провокації".

Огляд морського дрона проходив на військово-морській базі на материковій частині Греції, куди пристрій було доставлено. Військові джерела повідомили, що експерти вивчають серійний номер, а також його вбудований GPS у пошуках доказів, що вказують на його походження.

Оскільки експертні групи дедалі частіше зазначають, що цей апарат схожий на військовий безпілотник "Магура V3" українського виробництва, набирає обертів і версія про те, що його ціллю були російські судна, які перевозять нафту та газ у Середземному морі.

