Генсек НАТО відреагував на акти диверсії на залізниці у Польщі
Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи нещодавні акти диверсії на залізниці у Польщі, заявив, що в Альянсі чекають на результати розслідування.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Брюсселі.
Рютте зазначив, що НАТО перебуває в тісному контакті з польською стороною у зв’язку з інцидентами на залізниці.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з польською владою, але поки маємо чекати на результати розслідування", – сказав Рютте, коли його спитали про диверсії в Польщі.
Вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.
Цього ж дня на залізничній гілці між польською столицею Варшавою і Любліном зафіксували ще одне пошкодження.
А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові обстежать приблизно 120-кілометрову ділянку залізничної колії в районі, де сталась диверсія.
Також писали, що поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.