Генсек НАТО відреагував на акти диверсії на залізниці у Польщі

Генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи нещодавні акти диверсії на залізниці у Польщі, заявив, що в Альянсі чекають на результати розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Брюсселі.

Рютте зазначив, що НАТО перебуває в тісному контакті з польською стороною у зв’язку з інцидентами на залізниці.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з польською владою, але поки маємо чекати на результати розслідування", – сказав Рютте, коли його спитали про диверсії в Польщі.

Вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.

Цього ж дня на залізничній гілці між польською столицею Варшавою і Любліном зафіксували ще одне пошкодження.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові обстежать приблизно 120-кілометрову ділянку залізничної колії в районі, де сталась диверсія.

Також писали, що поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.