Президент Еврокомиссии о диверсиях в Польше: угрозы нашей безопасности растут

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя диверсии на железной дороге в Польше, отметила, что угрозы европейской безопасности являются реальными и постоянно растут.

Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что на фоне инцидентов Европа должна лучше защищать себя от враждебных действий.

"Европа должна срочно усилить способность защищать наше небо и нашу инфраструктуру. Польша занимает первое место в Европе по объему расходов на оборону. И она же будет крупнейшим бенефициаром инструмента SAFE. Вместе мы сильнее", – отметила она.

Утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

Туск также отмечал, что отрезок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

Комментируя диверсию в Польше, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что в Альянсе ждут результатов расследования.