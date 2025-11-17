У разі невдачі з "репараційними позиками" ЄС збиратиме Україні 90 млрд євро грантами

Якщо проєкт "репараційних позик" для України на базі заморожених активів Росії не вдасться реалізувати, Європейський Союз розглядає можливість надання Києву безповоротних грантів на двосторонній основі державами ЄС на суму 45 млрд євро щороку – від 90 млрд за період 2026-27 років.

Про це йдеться у тексті пропозицій Європейської комісії від 17 листопада щодо фінансування України в наступні два роки (options paper) за підписом президентки Урсули фон дер Ляєн, з яким ознайомилася кореспондентка "Європейської правди" у Брюсселі.

У разі невдачі з "репараційними позиками" з заморожених в Європі активів Росії, Єврокомісія пропонує державам-членам ЄС надати Україні двосторонні гранти на загальну суму в 90 млрд євро протягом 2026-2027 рр.

"Найбільш прямим способом надання необхідної фінансової підтримки було б те, щоб держави-члени надавали добровільні двосторонні внески, тобто гранти, Євросоюзу на підставі угод про внески, які мають бути затверджені державами-членами відповідно до їхніх національних процедур", – йдеться в документі.

За логікою його авторів, потім Європейський Союз надавав би Україні безповоротну підтримку цими коштами.

"Цей варіант не передбачає нових спільних зобов’язань і не потребує додаткових гарантій або відшкодувань, але він одразу впливає на бюджети держав-членів", – зауважують у Єврокомісії.

Щоб обмежити короткостроковий фіскальний вплив на національні бюджети, але водночас забезпечити повне покриття фінансових потреб України, у Комісії допускають, що внески до відповідного фонду ЄС можуть бути поетапними, починаючи з 2026 року, з розподілом навантаження відповідно до валового національного доходу (ВНД).

"Для підтримки у формі грантів від держав-членів мінімальна річна цільова підтримка в обсязі 45 млрд євро, тобто щонайменше 90 млрд євро на 2026-2027 роки, видається необхідною і ґрунтується на припущенні, що війна закінчиться у 2026 році, а треті країни допоможуть профінансувати решту потреб", – роблять висновок автори документа.

Як повідомляла "Європейська правда", у 2026-2027 роках бюджет України потребуватиме 135,7 млрд євро зовнішньої допомоги, з якої 83,4 млрд – військові потреби.

Європейська комісія пропонує три варіанти надання Україні фінансової підтримки протягом наступних двох років.

Під час підготовки проєкту варіантів фінансування України у 2026-27 роках, Єврокомісія виходила з того що війна в Україні має завершитися у кінці 2026 року.

План ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.