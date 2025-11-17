В случае неудачи с "репарационными займами" ЕС будет собирать Украине 90 млрд евро грантами

Если проект "репарационных займов" для Украины на базе замороженных активов России не удастся реализовать, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Киеву безвозвратных грантов на двусторонней основе государствами ЕС на сумму 45 млрд евро ежегодно – от 90 млрд за период 2026-27 годов.

Об этом говорится в тексте предложений Европейской комиссии от 17 ноября по финансированию Украины в следующие два года (options paper) за подписью президента Урсулы фон дер Ляйен, с которым ознакомилась корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе.

В случае неудачи с "репарационными займами" с замороженных в Европе активов России, Еврокомиссия предлагает государствам-членам ЕС предоставить Украине двусторонние гранты на общую сумму в 90 млрд евро в течение 2026-2027 гг.

"Наиболее прямым способом предоставления необходимой финансовой поддержки было бы то, чтобы государства-члены предоставляли добровольные двусторонние взносы, то есть гранты, Евросоюзу на основании соглашений о взносах, которые должны быть утверждены государствами-членами в соответствии с их национальными процедурами", – говорится в документе.

По логике его авторов, затем Европейский Союз предоставлял бы Украине безвозвратную поддержку этими средствами.

"Этот вариант не предусматривает новых общих обязательств и не требует дополнительных гарантий или возмещений, но он сразу влияет на бюджеты государств-членов", – отмечают в Еврокомиссии.

Чтобы ограничить краткосрочное фискальное влияние на национальные бюджеты, но одновременно обеспечить полное покрытие финансовых потребностей Украины, в Комиссии допускают, что взносы в соответствующий фонд ЕС могут быть поэтапными, начиная с 2026 года, с распределением нагрузки в соответствии с валовым национальным доходом (ВНД).

"Для поддержки в форме грантов от государств-членов минимальная годовая целевая поддержка в объеме 45 млрд евро, то есть не менее 90 млрд евро на 2026-2027 годы, представляется необходимой и основывается на предположении, что война закончится в 2026 году, а третьи страны помогут профинансировать остальные потребности", – делают вывод авторы документа.

Как сообщала "Европейская правда", в 2026-2027 годах бюджету Украины потребуется 135,7 млрд евро внешней помощи, из которой 83,4 млрд – военные нужды.

Европейская комиссия предлагает три варианта предоставления Украине финансовой поддержки в течение следующих двух лет.

При подготовке проекта вариантов финансирования Украины в 2026-27 годах, Еврокомиссия исходила из того, что война в Украине должна завершиться в конце 2026 года.

План ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозился из-за опасений Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.