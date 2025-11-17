Угорський міністр відмовився від участі у зустрічі ЄС у Львові

Угорський міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока не буде присутній на неформальному засіданні Ради ЄС, яка збереться у Львові 10-11 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Бока сказав у понеділок, що отримав запрошення на міністерську зустріч ЄС у Львові та вже відповів на нього, назвавши ідею проведення такої зустрічі невідповідною політичним і процедурним принципам.

"Я не бачу політичної доданої вартості в тому, що, за припущенням головування (Данії у Раді ЄС. – Ред.), може відбутися конструктивна дискусія про розширення, якщо все це відбуватиметься на території країни-кандидата, а інші країни-кандидати не будуть присутні", – сказав він.

За словами міністра, угорський уряд не братиме участі в міністерській зустрічі на політичному рівні (тобто на рівні міністра), оскільки "ми не хочемо бути свідками цього політичного спектаклю".

Він, однак, не уточнив, чи буде Угорщина в принципі представлена на зустрічі у Львові.

У Львові 10-11 грудня має відбутись неформальна зустріч міністрів держав Європейського Союзу у справах ЄС, на якій обговорять прогрес України у євроінтеграції.

Нагадаємо, що під час головування Угорщини в Раді Євросоюзу у другій половині 2024 року низка держав також свідомо понижували рівень участі у заходах, протестуючи проти неузгоджених "мирних" ініціатив Віктора Орбана.

*Було виправлено некоректний заголовок новини після публікації