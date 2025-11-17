Венгерский министр отказался от участия во встрече ЕС во Львове

Венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока не будет присутствовать на неформальном заседании Совета ЕС, который соберется во Львове 10-11 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Бока сказал в понедельник, что получил приглашение на министерскую встречу ЕС во Львове и уже ответил на него, назвав идею проведения такой встречи несоответствующей политическим и процедурным принципам.

"Я не вижу политической добавленной стоимости в том, что, по предположению председательства (Дании в Совете ЕС. – Ред.), может состояться конструктивная дискуссия о расширении, если все это будет происходить на территории страны-кандидата, а другие страны-кандидаты не будут присутствовать", – сказал он.

По словам министра, венгерское правительство не будет участвовать в министерской встрече на политическом уровне (то есть на уровне министра), поскольку "мы не хотим быть свидетелями этого политического спектакля".

Он, однако, не уточнил, будет ли Венгрия в принципе представлена на встрече во Львове.

Во Львове 10-11 декабря должна состояться неформальная встреча министров государств Европейского Союза по делам ЕС, на которой обсудят прогресс Украины в евроинтеграции.

Напомним, что во время председательства Венгрии в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года ряд государств также сознательно снижали уровень участия в мероприятиях, протестуя против несогласованных "мирных" инициатив Виктора Орбана.

*Был исправлен некорректный заголовок новости после публикации.