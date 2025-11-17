У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро, створене за рекомендацією ЄС

В Грузії вирішили з 2 березня 2026 року ліквідувати Антикорупційне бюро, яке було створене у 2022 році за рекомендацією Євросоюзу.

Про це оголосив спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, якого цитує "Ехо Кавказу", повідомляє "Європейська правда".

Крім Антикорупційного бюро, в Грузії також вирішили ліквідувати Службу захисту персональних даних.

Папуашвілі пояснив це рішення "процесом оптимізації держструктур".

"Антикорупційне бюро сьогодні, по суті, виконує функції збору та моніторингу декларацій посадових осіб, партій та неурядових організацій. В результаті консультацій з урядом сформувалося загальне бачення, що ці функції в конституційній системі публічного управління краще відповідають Державній службі аудиту як вищому і більш незалежному конституційному органу", – заявив Папуашвілі.

Створення Антикорупційного бюро у 2022 році було однією з умов отримання Грузією статусу кандидата на членство в ЄС.

Як відомо, Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Своєю чергою посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що представлений Єврокомісією звіт має стати протверезним сигналом для влади Грузії.

У відповідь грузинське МЗС заявило, що доповідь ЄК використовується для "озвучення необґрунтованих негативних оцінок щодо Грузії та для подальших політичних спекуляцій".

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва.