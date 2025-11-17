В Грузии ликвидируют Антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации ЕС

В Грузии решили со 2 марта 2026 года ликвидировать Антикоррупционное бюро, которое было создано в 2022 году по рекомендации Евросоюза.

Об этом объявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, которого цитирует "Эхо Кавказа", сообщает "Европейская правда".

Кроме Антикоррупционного бюро, в Грузии также решили ликвидировать Службу защиты персональных данных.

Папуашвили объяснил это решение "процессом оптимизации госструктур".

"Антикоррупционное бюро сегодня, по сути, выполняет функции сбора и мониторинга деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. В результате консультаций с правительством сформировалось общее видение, что эти функции в конституционной системе публичного управления лучше соответствуют Государственной службе аудита как высшему и более независимому конституционному органу", – заявил Папуашвили.

Создание Антикоррупционного бюро в 2022 году было одним из условий получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС.

Как известно, Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии.

В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок в отношении Грузии и для дальнейших политических спекуляций".

