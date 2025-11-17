У Британії прокоментували повідомлення ЗМІ про обмеження обміну розвідданими зі США

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у понеділок применшила значення повідомлень про те, що Лондон припинив обмінюватись зі США розвідданими щодо ситуації в Карибському басейні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Під час поїздки до Неаполя глава британського МЗС сказала, що "багаторічні домовленості про співпрацю" між розвідувальними та правоохоронними органами Британії та США продовжують діяти.

"Як ви знаєте, ми не коментуємо деталі розвідувальних питань, але, думаю, ви, мабуть, бачили, що держсекретар США спростував деякі з цих повідомлень", – додала вона.

Купер стала першою британською урядовицею, хто публічно прокоментував повідомлення телеканалу CNN про те, що Британія припинила обмін розвідданими через побоювання, що бомбардування США не є законними з точки зору міжнародного права.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше назвав повідомлення фейком, додавши, що воно було неточним і оманливим.

Раніше повідомлялось також, що нідерландські розвідувальні служби скоротили обмін розвідданими з колегами у Сполучених Штатах.

Тим часом ЗМІ дізнались, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф у жовтні обговорив із ЄС обмін розвідданими на непублічній зустрічі в Брюсселі.