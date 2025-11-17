В Британии прокомментировали сообщения СМИ об ограничении обмена разведданными с США

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в понедельник преуменьшила значение сообщений о том, что Лондон прекратил обмениваться с США разведданными о ситуации в Карибском бассейне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во время поездки в Неаполь глава британского МИД сказала, что "многолетние договоренности о сотрудничестве" между разведывательными и правоохранительными органами Великобритании и США продолжают действовать.

"Как вы знаете, мы не комментируем детали разведывательных вопросов, но, думаю, вы, наверное, видели, что госсекретарь США опроверг некоторые из этих сообщений", – добавила она.

Купер стала первой из британских чиновников, кто публично прокомментировал сообщение телеканала CNN о том, что Британия прекратила обмен разведданными из-за опасений, что бомбардировки США не являются законными с точки зрения международного права.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее назвал сообщение фейком, добавив, что оно было неточным и обманчивым.

Ранее сообщалось также, что нидерландские разведывательные службы сократили обмен разведданными с коллегами в Соединенных Штатах.

Между тем СМИ узнали, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф в октябре обсудил с ЕС обмен разведданными на непубличной встрече в Брюсселе.