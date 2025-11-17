У Луврі закрили одну з галерей через "нестійкість" будівлі

Адміністрація Лувру в понеділок закрила для відвідувачів галерею з експонатами античного мистецтва через побоювання щодо нестійкості будівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як повідомили в Луврі, відвідування галереї Кампаньї на першому поверсі обмежили на час перевірки "особливої нестійкості деяких балок" у залах, на яких стоїть верхній поверх південного крила будівлі.

"З огляду на складну архітектурну конструкцію та структурні та оздоблювальні роботи, що були проведені в 1930-х роках, підлога другого поверху цього крила має слабкі місця", – додали у музеї.

Галерея Кампаньї, названа на честь італійського колекціонера XIX століття Джампʼєтро Кампаньї, складається з понад тисячі глиняних скультур доби Стародавньої Греції.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії.

Французький музей Лувр розпочав аудит безпеки десять років тому, але рекомендована модернізація не буде завершена до 2032 року.