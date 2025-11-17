В Лувре закрыли одну из галерей из-за "неустойчивости" здания

Администрация Лувра в понедельник закрыла для посетителей галерею с экспонатами античного искусства из-за опасений по поводу неустойчивости здания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как сообщили в Лувре, посещение галереи Кампаньи на первом этаже ограничили на время проверки "особой неустойчивости некоторых балок" в залах, на которых стоит верхний этаж южного крыла здания.

"Учитывая сложную архитектурную конструкцию и структурные и отделочные работы, проведенные в 1930-х годах, пол второго этажа этого крыла имеет слабые места", – добавили в музее.

Галерея Кампаньи, названная в честь итальянского коллекционера XIX века Джампьетро Кампаньи, состоит из более тысячи глиняных скульптур эпохи Древней Греции.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении.

Французский музей Лувр начал аудит безопасности десять лет назад, но рекомендованная модернизация не будет завершена до 2032 года.