Аудит: музею Лувру знадобляться роки, щоб виправити проблеми з безпекою

Французький музей Лувр розпочав аудит безпеки десять років тому, але рекомендована модернізація не буде завершена до 2032 року.

Про це заявив у четвер державний аудитор у звіті, складеному перед вражаючою крадіжкою, що сталася там минулого місяця, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Довіра до Лувру в питаннях збереження його незліченних творів була підірвана пограбуванням, коли четверо грабіжників удень забрали коштовності на суму 88 млн євро, що викликало дебати про недоліки в роботі найбільш відвідуваного музею в світі. Офіційні особи визнали, що безпека не була на належному рівні.

Хоча слідчі висунули звинувачення чотирьом підозрюваним у причетності до рейду, коштовності ще не знайдені.

Уривки зі звіту, який був опублікований у четвер національним аудиторським офісом, відомим як Рахункова палата, вже просочилися в ЗМІ.

У звіті йдеться, що станом на 2024 рік лише 39% приміщень музею були обладнані камерами, а розпочатий у 2015 році аудит безпеки, який виявив, що музей недостатньо контролюється і не підготовлений до кризи, призвів лише до того, що наприкінці минулого року було оголошено тендер на проведення робіт із забезпечення безпеки.

"На завершення проєкту, який, за даними музею, не планується завершити до 2032 року, піде кілька років", – йдеться у звіті.

У звіті також підкреслюється, що надмірні витрати на придбання творів мистецтва та проєкти перезапуску після пандемії, а також недоотримані доходи через неефективність та шахрайство з квитками призвели до того, що музей не зміг виправити свою застарілу інфраструктуру.

Навіть ініціативи з розвитку, про які музей оголосив цього року, не були засновані на технічному чи фінансовому обґрунтуванні, а також не враховували кадрові потреби, йдеться у звіті.

У звіті надано 10 рекомендацій, серед яких – зменшення кількості надходжень до музею, підвищення цін на квитки, оновлення цифрової інфраструктури та системи управління.

В умовах хронічного недофінансування інформаційних систем "музей повинен посилити свою функцію внутрішнього контролю, яка залишається недостатньо розвиненою для установи такого розміру, як Лувр", заявив аудитор.

Крадіжка лише посилює деякі з міркувань, викладених у звіті, заявив журналістам у четвер глава аудиторської компанії П'єр Московісі, назвавши пограбування "оглушливим" сигналом тривоги.

Після пограбування французькі посадовці заявили, що до кінця року Лувр запровадить додаткові заходи безпеки, в тому числі пристрої проти проникнення і бар'єри проти тарану на прилеглих громадських дорогах.

Нагадаємо, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня. Воно тривало всього 7 хвилин. До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, зокрема з Німеччини та Інтерполу.

Двоє осіб віком 34 і 39 років були офіційно звинувачені та взяті під варту 29 жовтня ввечері. 39-річний чоловік, раніше засуджений за крадіжки з обтяжувальними обставинами у 2008 і 2014 роках, 5 листопада мав постати перед судом у справі про пошкодження майна, скоєне у відділку поліції 2019 року.

Зазначимо, двом із п’яти осіб, затриманих у минулого тижня у справі про зухвале пограбування Лувру, у суботу, 1 листопада, було висунуто офіційні обвинувачення, тоді як трьох інших випустили на свободу.