Мерц исключил возможность создания правительства меньшинства на фоне спора о пенсиях

Канцлер Германии Фридрих Мерц был вынужден в понедельник публично отвергнуть возможность создания правительства меньшинства на фоне споров о пенсионной реформе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Его комментарии прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что консерваторы Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) – рассматривают сценарий формирования правительства меньшинства.

"На мой взгляд, о таком не может быть и речи", – заявил Мерц на экономической конференции в Берлине.

"Кто-то серьезно верит, что мы сможем работать в этом немецком Бундестаге со сменным большинством и при этом продолжать разумную законодательную работу?" – добавил он.

Спор связан с запланированным правительством пенсионным пакетом, который предусматривает привязку пенсионных выплат к заработной плате до 2031 года.

Хотя законопроект был одобрен Мерцем и левоцентристскими социал-демократами (СДПГ), канцлер столкнулся с бунтом со стороны молодежного крыла своей партии.

Мерц появился на национальной конференции молодежного крыла партии в выходные, но не смог успокоить недовольство.

18 депутатов, входящих в молодежную организацию, угрожают проголосовать против законопроекта, что может привести к поражению коалиции Мерца в Бундестаге, нижней палате немецкого парламента.

Мерц заверил участников экономической конференции, что коалиция "конечно" останется у власти и в следующем году.

В Германии правительства меньшинства являются очень редким явлением и обычно выполняют только временные функции до проведения новых выборов. Предшественник Мерца Олаф Шольц возглавлял такое правительство после распада своей трехпартийной коалиции в ноябре 2024 года.

Напомним, бюджетный комитет немецкого Бундестага 14 ноября утром утвердил проект бюджета на следующий год, где на помощь Украине предусмотрено 11,5 млрд евро.

Между тем немецкие "Зеленые" возмутились планами правительства инвестировать больше в новые дороги.