Лідери розділеного Кіпру планують зустріч для налагодження контакту

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс і новообраний лідер турецьких кіпріотів Туфан Ерхурман зустрінуться 20 листопада, що стане їхньою першою зустріччю.

Для Христодулідіса та Ерхурмана це буде перша зустріч після того, як останнього обрали "президентом" невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру.

Планується, що лідери зустрінуться в резиденції посланця миротворчих сил ООН на острові.

Зустріч була призначена для того, щоб двоє "встановили знайомство", йдеться в заяві "адміністрації" Ерхурмана. Прессекретар Христодулідіса заявив, що той збирається на зустріч з "конструктивною і щирою політичною волею".

Середземноморський острів Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією.

На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

У Туреччині тривалий час наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.