Лидеры разделенного Кипра планируют встречу для налаживания контактов
Президент Кипра Никос Христодулидис и новоизбранный лидер турецких киприотов Туфан Эрхурман встретятся 20 ноября, что станет их первой встречей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Для Христодулидиса и Эрхурмана это будет первая встреча после того, как последний был избран "президентом" непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
Планируется, что лидеры встретятся в резиденции посланника миротворческих сил ООН на острове.
Встреча была назначена для того, чтобы двое "установили знакомство", говорится в заявлении „администрации" Эрхурмана. Пресс-секретарь Христодулидиса заявил, что тот собирается на встречу с "конструктивной и искренней политической волей".
Средиземноморский остров Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией.
На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и патрулируется ООН.
В Турции долгое время настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.