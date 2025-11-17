Лидеры разделенного Кипра планируют встречу для налаживания контактов

Президент Кипра Никос Христодулидис и новоизбранный лидер турецких киприотов Туфан Эрхурман встретятся 20 ноября, что станет их первой встречей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Для Христодулидиса и Эрхурмана это будет первая встреча после того, как последний был избран "президентом" непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Планируется, что лидеры встретятся в резиденции посланника миротворческих сил ООН на острове.

Встреча была назначена для того, чтобы двое "установили знакомство", говорится в заявлении „администрации" Эрхурмана. Пресс-секретарь Христодулидиса заявил, что тот собирается на встречу с "конструктивной и искренней политической волей".

Средиземноморский остров Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией.

На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и патрулируется ООН.

В Турции долгое время настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.