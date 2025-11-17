Орбан виступив проти подальшої допомоги ЄС Україні та порівняв її з алкоголіком

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан відкинув заклик президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до подальшої фінансової підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своєму X.

Орбан сказав, що отримав листа фон дер Ляєн, у якому вона просить держави ЄС допомогти компенсувати бюджетний дефіцит України.

"Дивовижно. Тоді як стало очевидно, що військова мафія розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президентка Комісії пропонує надіслати ще більше коштів", – вважає угорський премʼєр.

За його словами, це "нагадує спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще одну ящик горілки".

"Угорщина не втратила здорового глузду", – підсумував Орбан.

Як повідомляла "Європейська правда", під час підготовки проєкту варіантів фінансування України у 2026-27 роках, Єврокомісія виходила з того, що війна в Україні має завершитися у кінці 2026 року.

За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі понад 71 млрд євро, з яких більш ніж 51 млрд піде на військові потреби.