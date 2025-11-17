Орбан выступил против дальнейшей помощи ЕС Украине и сравнил ее с алкоголиком

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отверг призыв президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к дальнейшей финансовой поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своем X.

Орбан сказал, что получил письмо фон дер Ляйен, в котором она просит государства ЕС помочь компенсировать бюджетный дефицит Украины.

"Удивительно. В то время как стало очевидно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Комиссии предлагает отправить еще больше средств", – считает венгерский премьер.

По его словам, это "напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки".

"Венгрия не потеряла здравый смысл", – подытожил Орбан.

Как сообщала "Европейская правда", при подготовке проекта вариантов финансирования Украины в 2026-27 годах, Еврокомиссия исходила из того, что война в Украине должна завершиться в конце 2026 года.

По оценкам Еврокомиссии, Украина в 2026 году будет нуждаться во внешнем финансировании в размере более 71 млрд евро, из которых более 51 млрд пойдет на военные нужды.