Німецька поліція шукала "НЛО" на кордоні з Чехією

Можливе падіння невідомого літального об'єкта викликало хвилю спекуляцій у районі Фогтланд у німецькій землі Саксонія, що на кордоні з Німеччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MDR.

У неділю ввечері очевидець зняв відео, як загадковий об'єкт з гучним вибухом впав з неба. Також було зроблено ще кілька фотографій цього об'єкта, про що повідомили місцеву поліцію.

Фото: MDR

Правоохоронці розпочали пошуки, але в понеділок припинили їх. Речниця поліції Крістіна Фрідріх сказала MDR, що "наразі не має сенсу і не є доцільним ще більше розширювати зону пошуків".

За її словами, інші служби не повідомляли про падіння обʼєкта; не було відомо ані про пожежі, ані про зникнення чи загибель людей у результаті інциденту.

Водночас поліція Саксонії вважає, що відео з "НЛО" є справжнім, тому наразі перевіряють, чи не йдеться про астрономічний об'єкт, який потрапив з космосу.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині сплутали Юпітер і Венеру з "НЛО".

