Немецкая полиция искала "НЛО" на границе с Чехией

Возможное падение неизвестного летательного объекта вызвало волну спекуляций в районе Фогтланд в немецкой земле Саксония, что на границе с Германией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MDR.

В воскресенье вечером очевидец снял видео, как загадочный объект с громким взрывом упал с неба. Также было сделано еще несколько фотографий этого объекта, о чем сообщили местной полиции.

Фото: MDR

Правоохранители начали поиски, но в понедельник прекратили их. Пресс-секретарь полиции Кристина Фридрих сказала MDR, что "в настоящее время нет смысла и нецелесообразно еще больше расширять зону поисков".

По ее словам, другие службы не сообщали о падении объекта; не было известно ни о пожарах, ни об исчезновении или гибели людей в результате инцидента.

В то же время полиция Саксонии считает, что видео с "НЛО" является подлинным, поэтому сейчас проверяют, не идет ли речь об астрономическом объекте, который попал из космоса.

