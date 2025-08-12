У Німеччині сплутали Юпітер і Венеру з "НЛО"

Німецький центр реєстрації неідентифікованих літаючих об'єктів (НЛО) отримав багато дзвінків після того, як у ранковому небі помітили вогні, які, за словами очевидців, нагадували "пари дронів, автомобільні фари в небі та зірки, яких не існує".

Про це пише dpa, передає "Європейська правда".

Керівник центру реєстрації НЛО Центральної дослідницької мережі незвичайних небесних явищ (CENAP) заявив, що вранці у понеділок, 11 серпня, "багато людей схвильовано телефонували або писали електронні листи".

Водночас за словами керівника CENAP, причина дивних небесних явищ проста.

"Дві яскраві точки на ранковому небі – це планети Юпітер і Венера, які зараз розташовані близько одна до одної, якщо дивитися з Землі. Це сузір'я протримається ще кілька днів, але причин для занепокоєння немає", – сказав він.

Він додав, що дві планети особливо яскраві і їх ще можна чітко побачити в ранкових сутінках, коли інші зірки вже згасли.

На початку липня стало відомо, що у німецьких урядових служб врешті почали з’являтися засоби протидії невідомим безпілотникам, які час від часу помічають біля чутливих об’єктів.

Також писали, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.