Чорногорія викликала посла Росії, який істерить через "гібридну війну НАТО"

Міністерство закордонних справ Чорногорії в понеділок викликало посла Росії Александра Лукашика, звинувативши його у "відкритому й неприйнятному втручанні" у внутрішні справи країни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні чорногорського МЗС.

Приводом для виклику Лукашика стали його заяви після рішення парламенту Чорногорії щодо механізму НАТО з надання безпекової допомоги та навчання для України (NSATU), а також критика президента Якова Мілатовича.

Серед іншого, посол звинуватив Чорногорію у "демонізації Росії" та закріпленні "статусу ворожої держави", а також закинув їй участь у "гібридній війні НАТО" проти Москви.

"Російському послу було чітко дано зрозуміти, що в майбутньому подібні повідомлення будуть розглядатися як навмисні ворожі дії, на які Міністерство буде адекватно реагувати відповідно до міжнародних норм", – ідеться в повідомленні.

Минулого тижня після дев'яти місяців очікування парламент Чорногорії ухвалив рішення про приєднання чорногорських Збройних сил до діяльності НАТО з надання безпекової допомоги та навчання для України (NSATU).

У червні 2025 року парламент Чорногорії також ухвалив рішення про розгортання військових чорногорської армії в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги України (EUMAM).