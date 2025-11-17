Черногория вызвала посла России, истерящего из-за "гибридной войны НАТО"

Министерство иностранных дел Черногории в понедельник вызвало посла России Александра Лукашика, обвинив его в "открытом и неприемлемом вмешательстве" во внутренние дела страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении черногорского МИД.

Поводом для вызова Лукашика стали его заявления после решения парламента Черногории о механизме НАТО по предоставлению помощи в области безопасности и обучения для Украины (NSATU), а также критика президента Якова Милатовича.

Среди прочего, посол обвинил Черногорию в "демонизации России" и закреплении "статуса враждебного государства", а также обвинил ее в участии в "гибридной войне НАТО" против Москвы.

"Российскому послу было четко дано понять, что в будущем подобные сообщения будут рассматриваться как преднамеренные враждебные действия, на которые Министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе после девяти месяцев ожидания парламент Черногории принял решение о присоединении черногорских Вооруженных сил к деятельности НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучению для Украины (NSATU).

В июне 2025 года парламент Черногории также принял решение о развертывании военных черногорской армии в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).