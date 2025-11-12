Парламент Чорногорії нарешті схвалив участь у місії НАТО з підтримки України

Після дев'яти місяців очікування парламент Чорногорії ухвалив рішення про приєднання чорногорських Збройних сил до діяльності НАТО з надання безпекової допомоги та навчання для України (NSATU).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

За рішення про приєднання Чорногорії до місії NSATU проголосували 44 чорногорські депутати, п'ять були проти і два – утрималися під час голосування.

Рішення було ухвалене на підставі пропозиції, яку Рада з питань оборони та безпеки Чорногорії ухвалила ще в лютому 2025 року. Тільки у липні пропозицію схвалив профільний парламентський комітет.

Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU) запрацював наприкінці 2024 року на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден.

Він залучає близько 700 військовослужбовців для координації підготовки українських військових та постачання зброї Україні в межах Альянсу.

У червні 2025 року парламент Чорногорії також ухвалив рішення про розгортання військових чорногорської армії в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги України (EUMAM).