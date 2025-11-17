Британія оголосила про посилення політики щодо надання притулку

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд у понеділок оголосила про заходи з посилення політики надання притулку, покликані стримати нелегальну міграцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Махмуд сказала, що Британія завжди була й буде гостинною країною для біженців, але додала, що нинішня система надання притулку вразлива до зловживань і дозволяє "темним силам" розпалювати гнів.

Оголошені британським урядом зміни, серед іншого, передбачають збільшення з пʼяти до 20 років терміну, протягом якого біженці повинні чекати, аби претендувати на постійне проживання у Британії.

Також Лондон пригрозив заборонити видачу віз громадянам Анголи, Намібії та Демократичної Республіки Конго, якщо ці країни не погодяться прийняти назад нелегальних мігрантів та злочинців.

Окремо глава британського МВС оголосила про намір змінити тлумачення статті 8 Європейської конвенції про права людини, що регулює право на сімейне життя і використовується як підстава для отримання легального статусу родичами мігрантів.

Вона додала, що Британія також співпрацюватиме з країнами-однодумцями для перегляду застосування статті 3 ЄКПЛ, яка забороняє тортури – аби мігранти не зловживали визначенням "нелюдського та принизливого поводження".

В останні місяці імміграція стала найважливішим питанням для британських виборців і сприяло зростанню рейтингів правої популістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Це також вдарило по позиції британського премʼєра Кіра Стармера, якого, за даними ЗМІ, нібито планують усунути від посади його однопартійці.