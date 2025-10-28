Рейтинг партії влади Британії обвалився до рекордного мінімуму

Лейбористська партія премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зазнала падіння рейтингу до найнижчого показника в історії опитувань соціологічної компанії YouGov.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

В останньому опитуванні YouGov, опублікованому у вівторок, рейтинг британських лейбористів упав до 17%. Це на 10 відсоткових пунктів менше, ніж у лідера – правопопулістської партії Reform UK.

Зараз лейбористи під керівництвом Стармера мають нижчі рейтинги, ніж Консервативна партія під керівництвом попереднього премʼєра Ріші Сунака: її найнижчий рейтинг тоді становив 18%.

Для порівняння: на дострокових парламентських виборах 2024 року Лейбористська партія отримала 34% голосів виборців.

Падіння рейтингу лейбористів відбулось на тлі низки внутрішньополітичних клопотів, зокрема втрати ними місця в парламенті під час довиборів в одному з округів Уельсу, яке партія тримала кілька десятиліть.

Також на популярність уряду Стармера впливає зростання показників нелегальної міграції та помилкове звільнення засудженого за сексуальні злочини з вʼязниці в Англії.