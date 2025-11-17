Великобритания объявила об ужесточении политики предоставления убежища

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд в понедельник объявила о мерах по ужесточению политики предоставления убежища, призванных сдержать нелегальную миграцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Махмуд сказала, что Великобритания всегда была и будет гостеприимной страной для беженцев, но добавила, что нынешняя система предоставления убежища уязвима для злоупотреблений и позволяет "темным силам" разжигать гнев.

Объявленные британским правительством изменения, среди прочего, предусматривают увеличение с пяти до 20 лет срока, в течение которого беженцы должны ждать, чтобы претендовать на постоянное проживание в Великобритании.

Также Лондон пригрозил запретить выдачу виз гражданам Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго, если эти страны не согласятся принять обратно нелегальных мигрантов и преступников.

Отдельно глава британского МВД объявила о намерении изменить толкование статьи 8 Европейской конвенции о правах человека, которая регулирует право на семейную жизнь и используется как основание для получения легального статуса родственниками мигрантов.

Она добавила, что Великобритания также будет сотрудничать со странами-единомышленниками для пересмотра применения статьи 3 ЕКПЧ, которая запрещает пытки, чтобы мигранты не злоупотребляли определением "бесчеловечное и унизительное обращение".

В последние месяцы иммиграция стала важнейшим вопросом для британских избирателей и способствовала росту рейтингов правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Это также ударило по позиции британского премьера Кира Стармера, которого, по данным СМИ, якобы планируют отстранить от должности его однопартийцы.