ЗМІ: у Трампа занепокоєні наслідками голосування Конгресу за публікацію "файлів Епштейна"

Посадовці Білого дому стурбовані тим, що навіть після того, як Конгрес проголосує за оприлюднення всіх матеріалів у справі скандального мільярдера Джеффрі Епштейна, суперечки навколо покійного засудженого за сексуальні злочини триватимуть.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Один з представників Білого дому у контексті майбутнього голосування за розкриття "файлів Епштейна" поставив під сумнів той факт, що після цього громадськість заспокоїться.

"Чи будуть люди коли-небудь задоволені? Ні, тому що люди в цій країні щиро вірять, що федеральний уряд має список педофілів, які працюють з Джеффрі Епштейном. А це просто неправда", – сказав співрозмовник видання.

Палата представників може проголосувати за законопроєкт, що зобов'язує розкрити документи Міністерства юстиції, пов'язані з Епштейном, вже у вівторок.

Представник Білого дому очікує, що Сенат також проголосує за, а Трамп підпише документ.

Швидке просування законопроєкту відбувається після декількох місяців затягування з боку лідерів Республіканської партії і величезного тиску з боку Білого дому, щоб не допустити голосування.

Але, за словами джерела, минулого тижня Трамп зрозумів, що його жорсткий контроль над Республіканською партією недостатній, щоб запобігти голосуванню, і поступився "неминучій реальності".

Президент змінив курс у неділю після розмови з багатьма республіканцями і дійшов висновку, що десятки членів Палати представників планують піти проти нього у цьому питанні.

"Тепер стратегія полягає в тому, щоб дати республіканцям видиму перемогу. Щоб вони могли повернутися в свої округи і сказати: "Я проголосував за оприлюднення досьє Епштейна", – сказав посадовець Білого дому.

За його словами, Трамп як і раніше розчарований тим, що члени його власної партії по суті підготували йому пастку, з якої він не може вибратися, частково тому, що посадовці адміністрації наполягають, що їм більше нічого розкривати.

Серед матеріалів, переданих спадкоємцями Епштейна слідчим Конгресу і оприлюднених минулого тижня, був лист Епштейна від 2018 року, в якому він стверджував, що Трамп "знав про дівчат", очевидно маючи на увазі неповнолітніх, в торгівлі якими звинувачувався Епштейн.

Трамп заперечує свою причетність до звинувачень Епштейна. Президент також заявив, що посварився з Епштейном багато років тому.

Деякі союзники Трампа в Палаті представників, навіть ті, хто планує проголосувати за законопроєкт, погодилися з тим, що очікуване голосування не покладе край цьому питанню. У Білому домі із цим погоджуються.

"Ідея про те, що федеральний уряд має документи щодо Джеффрі Епштейна, які він може законно передати, і що ми приховуємо їх від громадськості, є помилковою, це неправда", – сказав посадовець.

Але Трамп, як і раніше, вважає, що демократи переграли Республіканську партію, що частково є причиною його гніву на свою партію і його наполегливих спроб перешкодити Палаті представників провести голосування, сказало одне із джерел.

"Президент не любить, коли йому кажуть, що робити, і не любить давати демократам перемогу, тому він боровся з цим", – зазначив співрозмовник.

Проте усвідомлення того, що він опиниться на неправильній стороні голосування, не залишило Трампу іншого вибору, крім як дати своє благословення.

Ввечері у неділю Трамп закликав республіканців у Палаті представників підтримати розкриття так званих файлів Епштейна.

Цей крок дозволив адміністрації стверджувати, що Трамп насправді ніколи не був проти ідеї оприлюднення файлів, а був засмучений тим, що республіканці зіграли на руку демократам.

"Насправді він не змінив своєї думки. Він просто висловив те, що думав", – додав посадовець Білого дому.

Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.