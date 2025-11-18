СМИ: у Трампа обеспокоены последствиями голосования Конгресса по публикации "файлов Эпштейна"

Чиновники Белого дома обеспокоены тем, что даже после того, как Конгресс проголосует за обнародование всех материалов по делу скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, споры вокруг покойного, осужденного за сексуальные преступления, будут продолжаться.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Один из представителей Белого дома в контексте предстоящего голосования за раскрытие "файлов Эпштейна" поставил под сомнение тот факт, что после этого общественность успокоится.

"Будут ли люди когда-нибудь удовлетворены? Нет, потому что люди в этой стране искренне верят, что федеральное правительство имеет список педофилов, работающих с Джеффри Эпштейном. А это просто неправда", – сказал собеседник издания.

Палата представителей может проголосовать за законопроект, обязывающий раскрыть документы Министерства юстиции, связанные с Эпштейном, уже во вторник.

Представитель Белого дома ожидает, что Сенат также проголосует за, а Трамп подпишет документ.

Быстрое продвижение законопроекта происходит после нескольких месяцев затягивания со стороны лидеров Республиканской партии и огромного давления со стороны Белого дома, чтобы не допустить голосования.

Но, по словам источника, на прошлой неделе Трамп понял, что его жесткий контроль над Республиканской партией недостаточен, чтобы предотвратить голосование, и уступил "неизбежной реальности".

Президент изменил курс в воскресенье после разговора со многими республиканцами и пришел к выводу, что десятки членов Палаты представителей планируют пойти против него в этом вопросе.

"Теперь стратегия заключается в том, чтобы дать республиканцам видимую победу. Чтобы они могли вернуться в свои округа и сказать: "Я проголосовал за обнародование досье Эпштейна", – сказал чиновник Белого дома.

По его словам, Трамп по-прежнему разочарован тем, что члены его собственной партии по сути подготовили ему ловушку, из которой он не может выбраться, отчасти потому, что чиновники администрации настаивают, что им больше нечего раскрывать.

Среди материалов, переданных наследниками Эпштейна следователям Конгресса и обнародованных на прошлой неделе, было письмо Эпштейна от 2018 года, в котором он утверждал, что Трамп "знал о девочках", очевидно имея в виду несовершеннолетних, в торговле которыми обвинялся Эпштейн.

Трамп отрицает свою причастность к обвинениям Эпштейна. Президент также заявил, что поссорился с Эпштейном много лет назад.

Некоторые союзники Трампа в Палате представителей, даже те, кто планирует проголосовать за законопроект, согласились с тем, что ожидаемое голосование не положит конец этому вопросу. В Белом доме с этим соглашаются.

"Идея о том, что федеральное правительство имеет документы по Джеффри Эпштейну, которые оно может законно передать, и что мы скрываем их от общественности, является ошибочной, это неправда", – сказал чиновник.

Но Трамп, как и раньше, считает, что демократы переиграли Республиканскую партию, что частично является причиной его гнева на свою партию и его настойчивых попыток помешать Палате представителей провести голосование, сказал один из источников.

"Президент не любит, когда ему говорят, что делать, и не любит давать демократам победу, поэтому он боролся с этим", – отметил собеседник.

Однако осознание того, что он окажется на неправильной стороне голосования, не оставило Трампу другого выбора, кроме как дать свое благословение.

Вечером в воскресенье Трамп призвал республиканцев в Палате представителей поддержать раскрытие так называемых файлов Эпштейна.

Этот шаг позволил администрации утверждать, что Трамп на самом деле никогда не был против идеи обнародования файлов, а был расстроен тем, что республиканцы сыграли на руку демократам.

"На самом деле он не изменил своего мнения. Он просто высказал то, что думал", – добавил чиновник Белого дома.

Джеффри Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особую политическую значимость в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.