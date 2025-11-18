В правительстве Германии рассказали, как беженцам из Украины сократят выплаты

Правительство Германии уже на этой неделе утвердит законопроект о реформе социальной помощи украинским беженцам, рассказал глава немецкого МВД Александр Добриндт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр сказал в интервью DW.

Добриндт отметил, что изменения предусматривают, что вновь прибывшие украинцы больше не будут получать социальную помощь для граждан (Bürgergeld), а перейдут к системе выплат по закону о выплатах просителям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).

"Мы договорились об изменении правового поля. Эта договоренность уже согласована между министерством труда и министерством внутренних дел. На этой неделе она также будет принята на заседании федерального правительства и будет действовать ретроспективно с 1 апреля этого года", – сказал министр.

По его словам, для беженцев, прибывающих из Украины, также установят обязанность прилагать усилия для поиска работы.

"Если не будет предпринято никаких усилий для трудоустройства в Германии, тогда будут происходить дальнейшие сокращения выплат", – подчеркнул Добриндт.

Кроме того, будет проведена проверка имущества, и на соцпомощь смогут рассчитывать только те, кто не имеет собственных активов.

"Если активы есть, их необходимо использовать, прежде чем оказывать помощь просителям убежища", – добавил Добриндт.

СМИ ранее сообщали, что украинцы, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать так называемый "бюргергельд", помощь, которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.

Сейчас в Германии проживает 1,1 миллиона украинцев. Они получают 563 евро в месяц в виде базовой помощи (для одиноких лиц). Государство также покрывает расходы на аренду жилья, отопление и т.д.

В отличие от этого, Закон о помощи искателям убежища предусматривает 196 евро на личные нужды и 245 евро на основные расходы (еда, одежда). Вместе это составляет 441 евро в месяц.

Одно из исследований показывает, что более половины украинцев с временной защитой не очень довольны жизнью в Германии.

