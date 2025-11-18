В Финляндии у границы с РФ стартовали учения Northern Strike с польскими РСЗО
Вблизи финского города Рованиеми начались одни из самых важных военных учений этого года в Северной Европе – Northern Strike 225.
Об этом сообщил польский вещатель RMF24, пишет "Европейская правда".
В маневрах участвуют около 2200 солдат и 500 транспортных средств, включая польских артиллеристов из 1-й Мазурской артиллерийской бригады, которые привезли с собой ракетные установки "Homar-K".
Как отмечается, это первый случай в истории, когда это современное оборудование Вооруженных сил Польши было перевезено по воздуху на иностранный полигон.
Маневры Northern Strike 225 проводятся бригадой из финского Кайнуу, региона, расположенного на границе с Россией.
"Цель состоит в том, чтобы проверить огневую мощь артиллерии в сотрудничестве с союзниками в сложных условиях ранней зимы. Польское подразделение с большой огневой мощью состоит из около 40 человек", – сообщила финская армия.
Учения продлятся до 25 ноября.
Пусковая установка HOMАR-K – это вариант южнокорейской реактивной системы K239 Chunmoo, которая способна применять ракеты разного калибра.
