В Финляндии у границы с РФ стартовали учения Northern Strike с польскими РСЗО

Вблизи финского города Рованиеми начались одни из самых важных военных учений этого года в Северной Европе – Northern Strike 225.

Об этом сообщил польский вещатель RMF24, пишет "Европейская правда".

В маневрах участвуют около 2200 солдат и 500 транспортных средств, включая польских артиллеристов из 1-й Мазурской артиллерийской бригады, которые привезли с собой ракетные установки "Homar-K".

Как отмечается, это первый случай в истории, когда это современное оборудование Вооруженных сил Польши было перевезено по воздуху на иностранный полигон.

Маневры Northern Strike 225 проводятся бригадой из финского Кайнуу, региона, расположенного на границе с Россией.

"Цель состоит в том, чтобы проверить огневую мощь артиллерии в сотрудничестве с союзниками в сложных условиях ранней зимы. Польское подразделение с большой огневой мощью состоит из около 40 человек", – сообщила финская армия.

Учения продлятся до 25 ноября.

Пусковая установка HOMАR-K – это вариант южнокорейской реактивной системы K239 Chunmoo, которая способна применять ракеты разного калибра.

Фото: Agencja Uzbrojenia

В конце октября в литовском регионе Аукштайтия проходили крупнейшие в истории Литовского союза стрелков (LRU) учения "Черный ястреб 2025".

Также писали, что на польском полигоне в Дравске проходили военные учения "Храбрый тигр", цель которых, среди прочего, ознакомиться с работой полевого госпиталя.

Недавно в Литве впервые провели обучение военных медиков с участием украинской организации TacMed Ukraine.