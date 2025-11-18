Глава МЗС Литви розповів, що може допомогти приборкати корупцію в Україні

Україна могла б швидше і ефективніше боротися з корупцією, якби найближчим часом розпочались переговори про вступ до ЄС, вважає міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Таку думку литовський міністр висловив в коментарі LRT, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Будріса пролунав на тлі масштабного корупційного скандалу в українській енергетиці.

Він переконаний, що нинішня ситуація має стати приводом для Європи ще більше допомагати Україні, "щоб подібні речі не відбувалися".

"Це привід для нас сказати…давайте почнемо переговори (про вступ до ЄС) якомога швидше, тому що ми можемо виправити ситуацію, зміцнити інститути, залучити компетентних людей і, в кінцевому підсумку, створити правову базу, яка знизить ймовірність збереження лазівок, сприятливих для корупції", – сказав глава МЗС Литви.

Будріс нагадав, що Литва зіткнулася з подібними проблемами під час переговорів про вступ до ЄС.

"Давайте згадаємо весь процес вступу до ЄС, проблеми, які нам довелося вирішувати в суспільстві, масштаби корупції та неефективність у різних сферах", – вказав литовський міністр.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

