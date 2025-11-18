Глава МИД Литвы рассказал, что может помочь обуздать коррупцию в Украине

Украина могла бы быстрее и эффективнее бороться с коррупцией, если бы в ближайшее время начались переговоры о вступлении в ЕС, считает министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Такое мнение литовский министр высказал в комментарии LRT, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Будриса прозвучал на фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике.

Он убежден, что нынешняя ситуация должна стать поводом для Европы еще больше помогать Украине, "чтобы подобные вещи не происходили".

"Это повод для нас сказать... давайте начнем переговоры (о вступлении в ЕС) как можно скорее, потому что мы можем исправить ситуацию, укрепить институты, привлечь компетентных людей и, в конечном итоге, создать правовую базу, которая снизит вероятность сохранения лазеек, благоприятных для коррупции", – сказал глава МИД Литвы.

Будрис напомнил, что Литва столкнулась с подобными проблемами во время переговоров о вступлении в ЕС.

"Давайте вспомним весь процесс вступления в ЕС, проблемы, которые нам пришлось решать в обществе, масштабы коррупции и неэффективность в различных сферах", – указал литовский министр.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

