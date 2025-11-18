У Польщі призначення нового спікера Сейму супроводжувалося протестами

У Польщі обрали співголову "Нової Лівиці" Влодзімежа Чажастого новим спікером Сейму; призначення супроводжувалося вигуками "Геть комунізм", що пов’язано з його минулим.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Коаліційна угода 2023 року передбачає, що лідер "Польщі 2050" Шимон Головня є спікером Сейму до 13 листопада 2025 року, після чого посада переходить до співголови "Нової Лівиці" Влодзімежа Чажастого.

У вівторок, 18 листопада, 236 депутатів проголосували за доручення Чажастому, який раніше був віцеспікером, функції маршалка Сейму. 209 були проти, а ще двоє утрималися.

Кандидатуру Чажастого представив Кшиштоф Гавковський, віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі.

Як тільки він вийшов на трибуну, в залі пролунали вигуки "Геть комунізм!". Депутати від партії "Право і справедливість" ("ПіС") покинули свої місця на знак протесту проти кандидатури Чажастого.

Після виступу Гавковського депутати від "ПіС" повернулися до зали. Пшемислав Чарнек з "ПіС" розкритикував кандидатуру Чажастого на посаду маршалка Сейму.

Він звинуватив Гавковського в тому, що той опустив "важливі деталі" з біографії Чажастого, зокрема скандал навколо справи Лева Ривіна.

"Комунізм заборонений конституцією. Ви не можете бути спікером Сейму!" – крикнув він після цього до Чажастого.

А Анна Марія Жуковська з "Нової Лівиці" сказала, що задоволена нервовою реакцією депутатів "ПіС" на кандидатуру Чажастого.

Влодзімеж Чажастий – перший лівий політик за останні 20 років, який обійняв посаду маршалка Сейму. Попереднім був Влодзімеж Цимошевич у 2005 році, останній маршалок Сейму четвертого скликання (2001-2005).

Під час каденції Чажастого у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення вибухнув медіаскандал початку 2000-х – справа Лева Ривіна, який вимагав від видавця Gazeta Wyborcza хабар у $17,5 млн.

Після публікації запису розмови в медіа було створено першу в історії Польщі парламентську слідчу комісію, яка допитала й Чажастого. Хоча комісія Збігнева Зьобро намагалася пов’язати його з "групою влади", яка нібито відправила Ривіна до Gazeta Wyborcza, більшість членів визнали ці висновки упередженими, а суд так і не зміг встановити склад цієї групи.

13 листопада Головня підписав заяву про відставку з посади. Раніше Головня казав, що подав свою кандидатуру на посаду верховного комісара ООН у справах біженців, але оцінював свої шанси як невисокі.

