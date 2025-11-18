В Польше назначение нового спикера Сейма сопровождалось протестами

В Польше избрали сопредседателя "Новой Левицы" Влодзимежа Чажастого новым спикером Сейма; назначение сопровождалось криками "Долой коммунизм", что связано с его прошлым.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Коалиционное соглашение 2023 года предусматривает, что лидер партии "Польша 2050" Шимон Головня является спикером Сейма до 13 ноября 2025 года, после чего должность переходит к сопредседателю "Новой Левицы" Влодзимежу Чажастому.

Во вторник, 18 ноября, 236 депутатов проголосовали за поручение Чажастому, который ранее был вице-спикером, функции маршалка Сейма. 209 были против, а еще двое воздержались.

Кандидатуру Чажастого представил Кшиштоф Гавковский, вице-премьер и министр цифровизации Польши.

Как только он вышел на трибуну, в зале раздались возгласы "Долой коммунизм!". Депутаты от партии "Право и справедливость" ("ПиС") покинули свои места в знак протеста против кандидатуры Чажастого.

После выступления Гавковского депутаты от "ПиС" вернулись в зал. Пшемыслав Чарнек из "ПиС" раскритиковал кандидатуру Чажастого на должность маршалка Сейма.

Он обвинил Гавковского в том, что тот опустил "важные детали" из биографии Чажастого, в частности скандал вокруг дела Льва Рывина.

"Коммунизм запрещен конституцией. Вы не можете быть спикером Сейма!" – крикнул он после этого Чажастому.

А Анна Мария Жуковская из "Новой Левицы" сказала, что довольна нервной реакцией депутатов "ПиС" на кандидатуру Чажастого.

Влодзимеж Чажастый – первый левый политик за последние 20 лет, который занял должность маршалка Сейма. Предыдущим был Влодзимеж Цимошевич в 2005 году, последний маршалок Сейма четвертого созыва (2001-2005).

Во время каденции Чажастого в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания разразился медиаскандал начала 2000-х – дело Льва Рывина, который требовал от издателя Gazeta Wyborcza взятку в $17,5 млн.

После публикации записи разговора в медиа была создана первая в истории Польши парламентская следственная комиссия, которая допросила и Чажастого. Хотя комиссия Збигнева Зебро пыталась связать его с "группой власти", которая якобы отправила Рывина в Gazeta Wyborcza, большинство членов сочли эти выводы предвзятыми, а суд так и не смог установить состав этой группы.

13 ноября Шимон Головня подписал заявление об отставке с должности. Ранее Головня говорил, что подал свою кандидатуру на должность верховного комиссара ООН по делам беженцев, но оценивал свои шансы как невысокие.

