В ЕС прокомментировали ликвидацию Антикоррупционного бюро Грузии



Решение властей Грузии о ликвидации Антикоррупционного бюро свидетельствует о том, что страна еще дальше отдаляется от членства в Европейском Союзе.



Об этом во вторник, 18 ноября, заявил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье, передает корреспондентка "Европейской правды".



Прекращая работу антикоррупционных органов, Грузия отдаляется от европейского пути, считают в ЕС.



"Последние события подтверждают, что Грузия отдаляется еще дальше от своего европейского пути", – заявил Мерсье.



Он напомнил, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются частью основной работы, которую нужно выполнить для того, чтобы страна присоединилась к ЕС.



"Наша позиция относительно борьбы с коррупцией в Грузии была четко изложена в нашем недавнем отчете о расширении. В отчете фактически сделан вывод, что в борьбе с коррупцией в Грузии произошел регресс", – сообщил спикер Еврокомиссии.



И подчеркнул, что Грузия должна устранить проблемы эффективности и обеспечить институциональную независимость и состоятельность Антикоррупционного бюро, Специальной службы расследований и Службы защиты персональных данных.



Как сообщала "Европейская правда", в Грузии решили со 2 марта 2026 года ликвидировать Антикоррупционное бюро, которое было создано в 2022 году по рекомендации Евросоюза, а также Службу защиты персональных данных.



Как известно, Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".



Своей очередью посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии.



В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок относительно Грузии и для дальнейших политических спекуляций".