У Єврокомісії розуміють, що новий кредит МВФ Україні залежить від фінпідтримки ЄС

Європейська комісія усвідомлює, що схвалення нової кредитної програми для України Міжнародним валютним фондом пов’язане з затвердженням фінансової підтримки з боку Євросоюзу.

Про це у вівторок, 18 листопада, заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає кореспондентка "Європейської правди".

У ЄС розуміють зв’язок між фінпідтримкою України з Європи та майбутнім кредитом МВФ.

"Ми усвідомлюємо взаємозв'язки в цьому питанні... Перш ніж МВФ зможе схвалити програму в цьому контексті, інституція повинна бути впевнена у своєму аналізі щодо стійкості боргу", – розповів журналістам Уйварі.

Він додав, що існують "важливі зв’язки" між фінансовою підтримкою України та майбутньою програмою МВФ.

"Ми розглядаємо це питання саме в такому світлі", – сказав речник.

Раніше в ЄС непублічно висловлювали занепокоєння, що МВФ може заблокувати фінансову підтримку України через нездатність країн-членів домовитись про надання Києву "репараційної позики".

Як повідомляла "Європейська правда", у 2026-2027 роках бюджет України потребуватиме 135,7 млрд євро зовнішньої допомоги, з якої 83,4 млрд – військові потреби.

Європейська комісія пропонує три варіанти надання Україні фінансової підтримки протягом наступних двох років.

План ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.