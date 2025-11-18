В Еврокомиссии понимают, что новый кредит МВФ Украине зависит от финподдержки ЕС
Европейская комиссия осознает, что одобрение новой кредитной программы для Украины Международным валютным фондом связано с утверждением финансовой поддержки со стороны Евросоюза.
Об этом во вторник, 18 ноября, заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, передает корреспондент "Европейской правды".
В ЕС понимают связь между финподдержкой Украины из Европы и будущим кредитом МВФ.
"Мы осознаем взаимосвязи в этом вопросе... Прежде чем МВФ сможет одобрить программу в этом контексте, институция должна быть уверена в своем анализе относительно устойчивости долга", – рассказал журналистам Уйвари.
Он добавил, что существуют "важные связи" между финансовой поддержкой Украины и будущей программой МВФ.
"Мы рассматриваем этот вопрос именно в таком свете", – сказал спикер.
Ранее в ЕС непублично выражали обеспокоенность, что МВФ может заблокировать финансовую поддержку Украины из-за неспособности стран-членов договориться о предоставлении Киеву "репарационного займа".
Как сообщала "Европейская правда", в 2026-2027 годах бюджет Украины потребует 135,7 млрд евро внешней помощи, из которой 83,4 млрд – военные нужды.
Европейская комиссия предлагает три варианта предоставления Украине финансовой поддержки в течение следующих двух лет.
План ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозил из-за опасений Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.