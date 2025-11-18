Польща підвищує рівень терористичної загрози для окремих залізничних колій

Прем’єр Польщі Дональд Туск оголосив, що через диверсії на залізниці та терористичну загрозу уряд підвищить рівень тривоги для окремих залізничних колій країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interia, про це Туск заявив у вівторок.

Туск повідомив, що керівник Агентства внутрішньої безпеки та міністр внутрішніх справ отримали висновок групи з питань терористичних загроз та звернулися до нього з проханням запровадити третій рівень тривоги CHARLIE.

Він додав, що цей рівень охоплюватиме конкретні залізничні колії, а в решті країни другий рівень тривоги залишатиметься чинним, як і раніше.

"Сьогодні я видам відповідне розпорядження з цього питання на основі законів про терористичну діяльність", – оголосив він.

Третій рівень тривоги CHARLIE стосується загрози терористичного характеру і є третім з чотирьох рівнів, визначених у законі про антитерористичні заходи.

Він оголошується у разі виникнення події, що підтверджує ймовірну мету терористичного нападу, або отримання підтвердженої інформації про заплановану подію терористичного характеру.

Про рішення Туск повідомив під час виступу в Сеймі щодо диверсій на критичну інфраструктуру на залізничній лінії № 7.

У виступі Туск також розповів, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами.

Перед цим у безпекових структурах Польщі заявили про причетність "спецслужб зі сходу" до диверсії на залізниці, хоча Росію прямо не назвали.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.