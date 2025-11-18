Польша повышает уровень террористической угрозы для отдельных железнодорожных путей

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что из-за диверсий на железной дороге и террористической угрозы правительство повысит уровень тревоги для отдельных железнодорожных путей страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interia, об этом Туск заявил во вторник.

Туск сообщил, что руководитель Агентства внутренней безопасности и министр внутренних дел получили заключение группы по вопросам террористических угроз и обратились к нему с просьбой ввести третий уровень тревоги CHARLIE.

Он добавил, что этот уровень будет охватывать конкретные железнодорожные пути, а в остальной части страны второй уровень тревоги останется в силе, как и раньше.

"Сегодня я издам соответствующее распоряжение по этому вопросу на основе законов о террористической деятельности", – объявил он.

Третий уровень тревоги CHARLIE касается угрозы террористического характера и является третьим из четырех уровней, определенных в законе об антитеррористических мерах.

Он объявляется в случае возникновения события, подтверждающего вероятную цель террористического нападения, или получения подтвержденной информации о запланированном событии террористического характера.

О решении Туск сообщил во время выступления в Сейме по поводу диверсий на критическую инфраструктуру на железнодорожной линии № 7.

В выступлении Туск также рассказал, что следствие считает ответственными за акты диверсии на польской железной дороге двух граждан Украины, сотрудничающих с российскими спецслужбами.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.

Участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.