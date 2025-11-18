У центрі Вроцлава евакуювали 500 людей через нерозірваний снаряд

Під час будівельних робіт на вулиці Свободній у центрі Вроцлава знайшли нерозірваний боєприпас, після чого оголосили часткову евакуацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Мінометний снаряд часів Другої світової війни було знайдено під час будівельних робіт у Центрі безперервної освіти на вулиці Свободній у Вроцлаві.

З небезпечної зони було евакуйовано близько пів тисячі осіб, серед яких учні та працівники закладу.

Зазначається, що сапери вже вивезли нерозірваний боєприпас на полігон.

У Польщі та інших східноєвропейських країнах час від часу знаходять снаряди часів Другої світової війни.

Раніше повідомлялось, що у Чехії неподалік від прикордонного переходу до Польщі в Орлицьких горах знайшли понад сотню давніх нерозірваних артилерійських снарядів.

У жовтні на південному заході Польщі двоє чоловіків отримали поранення внаслідок розриву снаряда часів Другої світової війни, який один із них приніс додому.