В центре Вроцлава эвакуировали 500 человек из-за неразорвавшегося снаряда

Во время строительных работ на улице Свободной в центре Вроцлава нашли неразорвавшийся боеприпас, после чего объявили частичную эвакуацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Минометный снаряд времен Второй мировой войны был найден во время строительных работ в Центре непрерывного образования на улице Свободной во Вроцлаве.

Из опасной зоны было эвакуировано около полутысячи человек, среди которых ученики и работники заведения.

Отмечается, что саперы уже вывезли неразорвавшийся боеприпас на полигон.

В Польше и других восточноевропейских странах время от времени находят снаряды времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Чехии неподалеку от пограничного перехода в Польшу в Орлицких горах нашли более сотни давних неразорвавшихся артиллерийских снарядов.

В октябре на юго-западе Польши двое мужчин получили ранения в результате разрыва снаряда времен Второй мировой войны, который один из них принес домой.