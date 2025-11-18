Свириденко зустрілася з послами ЄС на тлі корупційного скандалу

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у вівторок провела зустріч із послами держав-членів Європейського Союзу щодо зусиль України в боротьбі з корупцією.

З опублікованого Свириденко фото випливає, що на зустрічі з послами була присутня і посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Поінформували послів держав-членів Європейського Союзу про нові кроки Уряду для очищення і підвищення ефективності антикорупційної політики в енергетичній сфері", – написала глава уряду.

Вона сказала, що уряд прагне "повної взаємодії і спільної роботи з антикорупційними інституціями для забезпечення прозорості роботи виконавчої влади", додавши, що посли ЄС "позитивно відзначили такі кроки".

"Ми закликали партнерів долучитися до процесу і надати пропозиції кандидатур, на першому етапі – до наглядової ради "Енергоатому". Наступний етап – аудит та оновлення наглядових рад державних підприємств у сфері енергетики", – сказала Свириденко.

Вона додала, що уряд розгляне пропозицію щодо "залучення до цього процесу міжнародних аудиторів".

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

