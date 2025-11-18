Свириденко встретилась с послами ЕС на фоне коррупционного скандала

Премьер-министр Юлия Свириденко во вторник провела встречу с послами государств-членов Европейского Союза относительно усилий Украины в борьбе с коррупцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Telegram.

Из опубликованного Свириденко фото следует, что на встрече с послами присутствовала и посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Проинформировали послов государств-членов Европейского Союза о новых шагах Правительства для очищения и повышения эффективности антикоррупционной политики в энергетической сфере", – написала глава правительства.

Она сказала, что правительство стремится к "полному взаимодействию и совместной работе с антикоррупционными институтами для обеспечения прозрачности работы исполнительной власти", добавив, что послы ЕС "положительно отметили такие шаги".

"Мы призвали партнеров присоединиться к процессу и предоставить предложения кандидатур, на первом этапе – в наблюдательный совет "Энергоатома". Следующий этап – аудит и обновление наблюдательных советов государственных предприятий в сфере энергетики", – сказала Свириденко.

Она добавила, что правительство рассмотрит предложение о "привлечении к этому процессу международных аудиторов".

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством действенности антикоррупционных органов Украины.

