Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи нещодавній корупційний скандал в Україні, заявила, що такий стан справ в країні склався внаслідок багаторічного впливу РФ.

Слова Валтонен наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

В ефірі естонського телеканалу ETV очільниця МЗС Фінляндії зазначила, що за час короткої української незалежності Росія не дала Україні можливості побудувати суспільство, вільне від корупції, оскільки, крім побудови власної держави, Україна постійно була змушена боротися з сильним тиском з боку РФ, а з 2014 року – і з прямим воєнним тиском.

Водночас вона запевнила, що підтримка України з боку Фінляндії не ослабне.

"Виходячи з цього, наша підтримка України, безумовно, не послабшає. Але ми неодмінно хочемо приділяти цьому більше уваги, ніж раніше", – додала Валтонен.

Тим часом міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Україна могла б швидше і ефективніше боротися з корупцією, якби найближчим часом розпочались переговори про вступ до ЄС.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

