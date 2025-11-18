Норвегія скерує додаткові $3 млн на розмінування України

Уряд Норвегії вирішив збільшити фінансування Норвезької народної допомоги – гуманітарної організації, яка допомагає з розмінуванням в Україні – на 30 мільйонів крон (2,97 мільйона доларів).

Як пише "Європейська правда", про це норвезький уряд повідомив у вівторок.

Про додаткове фінансування стало відомо на тлі візиту до України міністра міжнародного розвитку Норвегії Осмунда Аукруста.

"Норвезька народна допомога є світовим лідером у використанні мінних собак у роботі з розмінування, і я радий, що ми тепер можемо збільшити підтримку їхніх зусиль з розмінування в Україні в 2025 році", – сказав він.

У норвезькому уряді уточнили, що додаткові 30 мільйонів крон дозволять забезпечити безпечний доступ до сільськогосподарських угідь для фермерів.

Загалом у 2022-2025 роки Норвегія зобов'язалася виділити понад 700 мільйонів крон на гуманітарні заходи з розмінування в Україні – як через ООН, так і через гуманітарні організації.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ратифікувала угоду з Хорватією про співпрацю у протимінній діяльності.

Перед тим стало відомо, що Україна отримає декілька машин для розмінування Bozena та іншу техніку від Словаччини.