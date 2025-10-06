Словаччина передасть Україні машини для розмінування Bozena

Україна отримає декілька машин для розмінування Bozena та іншу техніку від Словаччини.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Як стало відомо, Україна отримає від Словаччини п’ять машин для розмінування Bozena – відповідну угоду про передачу Шмигаль підписав із міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком.

Також Словаччина передасть Україні техніку нелетального призначення.

"Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації", – заявив Шмигаль.

Зазначимо, Bozena – це дистанційно керований розмінувальник, який дозволяє саперам працювати на безпечній відстані. Він здатний долати будь-які перешкоди та заїжджати туди, де людина не може пройти.

Звернемо увагу, що 6 жовтня в уряді Словаччини вперше з часу повернення до влади Роберта Фіцо анонсували новий пакет військової підтримки для України.

Після повернення до влади Фіцо пряма військова допомога для України припинилася, а щодо тодішніх посадовців почали розслідування через ці рішення.

Водночас оборонна співпраця не припинилася. У Фіцо вважають, що забороняти словацьким компаніям продавати Україні зброю було б лицемірно.