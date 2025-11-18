Норвегия направит дополнительные $3 млн на разминирование Украины

Правительство Норвегии решило увеличить финансирование Норвежской народной помощи – гуманитарной организации, которая помогает с разминированием в Украине – на 30 миллионов крон (2,97 миллиона долларов).

Как пишет "Европейская правда", об этом норвежское правительство сообщило во вторник.

О дополнительном финансировании стало известно на фоне визита в Украину министра международного развития Норвегии Осмунда Аукруста.

"Норвежская народная помощь является мировым лидером в использовании минных собак в работе по разминированию, и я рад, что мы теперь можем увеличить поддержку их усилий по разминированию в Украине в 2025 году", – сказал он.

В норвежском правительстве уточнили, что дополнительные 30 миллионов крон позволят обеспечить безопасный доступ к сельскохозяйственным угодьям для фермеров.

В целом в 2022-2025 годах Норвегия обязалась выделить более 700 миллионов крон на гуманитарные мероприятия по разминированию в Украине – как через ООН, так и через гуманитарные организации.

Напомним, в октябре Верховная Рада ратифицировала соглашение с Хорватией о сотрудничестве в противоминной деятельности.

Перед этим стало известно, что Украина получит несколько машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.