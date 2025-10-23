Рада ратифікувала угоду з Хорватією про співпрацю у сфері розмінування

Верховна Рада 23 жовтня ратифікувала угоду з Хорватією про співпрацю у протимінній діяльності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

23 жовтня Рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Хорватії про співробітництво у сфері протимінної діяльності.

За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Це сталося через 2 місяці після того, як Кабмін видав розпорядження подати її на ратифікацію Верховною Радою.

Угоду уклали ще 10 жовтня 2023 року у Загребі, столиці Хорватії.

Нагадаємо, минулого року Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування DOK-ING MV-4.

За роки повномасштабної війни Хорватія надавала Україні також іншу підтримку, зокрема, передала гелікоптери Мі-8, та допомагає з відпочинком і реабілітацією українських дітей та військових.



